Як легко почистити абажури ламп від пилу не пошкодивши їх

Чищення абажурів є важливою, але чутливою задачею. Пил та забруднення можуть зменшити вигляд навіть найкрасивіших ламп. Залежно від матеріалу, який використовується для абажура – тканини, плетіння або паперу – існують певні способи очищення. Видання Architectural Digest надає більше деталей.

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"Щоб уникнути пошкоджень, всі абажури, будь то скляні, тканинні, ротангові чи плетені, слід протирати принаймні раз на тиждень за допомогою мікрофібрової тканини або пуховика", – радить Бен Маршалл, креативний директор компанії Hudson Valley Lighting.

Плями можна видалити за допомогою м'якої зубної щітки, змоченої теплою мильною водою. Для скляних поверхонь можна використовувати суху мікрофіброву тканину.

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Тканинні абажури

Для плісированих абажурів та тих, що мають прикраси, Шошанна Шапіро, власниця та головний дизайнер Sho and Co з Меріленду, США, рекомендує використовувати гумову губку, валик для ворсу або широкий пензлик для фарб. Тканинні абажури також можна прати.

Ліза Сімкін з Blanche Field пропонує просту інструкцію:

Видаліть пил та бруд, використовуючи м'яку щітку, мікрофіброву тканину або пилосос;

Додайте чайну ложку прального порошку, мила або засобу для миття посуду в ємність з водою. Утримуючи абажур за металевий каркас, занурте його в мильний розчин;

Обережно промийте абажур теплою водою і розмістіть його на рівній поверхні для повного висихання.

Що не робити при чищенні абажура

Уникайте використання відбілювачів, скляних очисників та інших абразивних засобів, оскільки вони можуть пошкодити поверхню та залишити розводи.

Для білих абажурів експерти рекомендують створити розчин з однієї столової ложки харчової соди та теплої води. Залиште пастоподібну суміш на поверхні протягом 15 хвилин, а потім промийте чистою водою.

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Як очищати абажури з інших матеріалів

Забруднення на паперових абажурах можна видалити звичайною гумкою. Абажури, зроблені з лози, бамбуку та інших матеріалів, які не потребують мокрого очищення, можна чистити за допомогою пилососа, холодного повітря від фена або сухої мікрофібрової тканини.

Міцніші плафони з латуні та металу можна очистити вологою тканиною, змоченою мильним розчином. Неткані плафони, які підчас приготування їжі накопичують жир, зазвичай очищуються вологою мікрофібровою ганчіркою з невеликою кількістю білого оцту.

Раніше ми писали про те, що робити, щоб пил не осідав на листях кімнатних рослин.

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