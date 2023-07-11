Как легко почистить абажуры ламп от пыли, не повредив их

Чистка абажуров является важной, но чувствительной задачей. Пыль и загрязнение могут уменьшить вид даже самых красивых ламп. В зависимости от материала, используемого для абажура – ткани, переплета или бумаги – существуют определенные способы очистки. Издание Architectural Digest предоставляет больше деталей.

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"Во избежание повреждений все абажуры, будь то стеклянные, тканевые, ротанговые или плетеные, следует протирать по крайней мере раз в неделю с помощью микрофибровой ткани или пуховика", – советует Бен Маршалл, креативный директор компании Hudson Valley Lighting.

Пятна можно удалить с помощью мягкой зубной щетки, смоченной теплой мыльной водой. Для стеклянных поверхностей можно использовать сухую микрофибровую ткань.

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Тканевые абажуры

Для плиссированных абажуров и имеющих украшения, Шошанна Шапиро, владелица и главный дизайнер Sho and Co из Мэриленда, США, рекомендует использовать резиновую губку, валик для ворса или широкую кисточку для красок. Тканевые абажуры также можно стирать.

Лиза Симкин из Blanche Field предлагает простую инструкцию:

Удалите пыль и грязь, используя мягкую щетку, микрофибровую ткань или пылесос;

Добавьте чайную ложку стирального порошка, мыла или моющего средства в емкость с водой. Удерживая абажур за металлический каркас, окуните его в мыльный раствор;

Аккуратно промойте абажур теплой водой и разместите его на ровной поверхности для полного высыхания.

Что не делать при чистке абажура

Избегайте использования отбеливателей, стеклянных очистителей и других абразивных средств, поскольку они могут повредить поверхность и оставить разводы.

Для белых абажуров эксперты рекомендуют создать раствор из столовой ложки пищевой соды и теплой воды. Оставьте пастообразную смесь на поверхности в течение 15 минут, затем промойте чистой водой.

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Как очищать абажуры из других материалов

Загрязнение на бумажных абажурах можно удалить обычной резинкой. Абажуры, сделанные из лозы, бамбука и других материалов, не требующих мокрой очистки, можно чистить с помощью пылесоса, холодного воздуха от фена или сухой микрофибровой ткани.

Более крепкие плафоны из латуни и металла можно очистить влажной тканью, смоченной мыльным раствором. Нетканые плафоны, которые при приготовлении пищи накапливают жир, обычно очищаются влажной микрофибровой тряпкой с небольшим количеством белого уксуса.

Раньше мы писали о том, что делать, чтобы пыль не оседала на листьях комнатных растений.

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