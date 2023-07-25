Як зрозуміти, що аґрус пора збирати: поради городників

Зазвичай, в кінці червня вже можна збирати аґрус. якщо мова йде про ранньостиглі сорти. Середньостиглі ягоди можна збирати в липні, а пізньостиглі - в серпні.

Щоб визначити, коли агрус досяг своєї зрілості, слід звертати увагу на декілька характерних ознак.

Ягоди повинні досягти оптимального розміру та ступеня зрілості, відповідно до їхнього сорту. По-друге, стиглі ягоди легко відокремлюються від плодоніжки. При натисканні та деформації, вони мають чутися хрускітні звуки.

Також шкірка стиглого агрусу повинна бути жорсткою та пружною, а смак має бути легко кислуватим.

Відео дня

Читайте також: Рецепт маринованого агрусу без цукру на зиму

Якщо ви раптом зірвали зелені плоди, не слід вживати їх в їжу, а краще використовувати для консервації або заморожування з метою подальших кулінарних експериментів.

Щодо збору агрусу, для промислових масштабів використовують спеціальні машини, але дачники, що вирощують його для себе, зазвичай збирають врожай вручну. Потрібно бути обережним, оскільки агрус може колотися і спричиняти порізи на пальцях. Щоб уникнути цього, можна використовувати виделку або щипці при зборі ягід.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити добриво для агрусу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!