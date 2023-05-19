Врожай вас здивує: як зробити дієве добриво для аґрусу зі сметани

Аґрус – невибаглива рослина, яка все ж потребує хорошого підживлення. Правильний догляд за ним гарантує вам великий врожай, а ми підкажемо вам варіант підживки, яка не лише дозволить вам зібрати багато ягід, але й захистить рослину від хвороб.

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Рецепт дієвого добрива для агрусу

Візьміть 5 грам сметани, літр сироватки, столову ложку меду та 10 грам дріжджів. Змішайте всі складові та розбавте водою так, щоб вийшло 10 літрів розчину. Залиште бродити на тиждень, після чого можете поливати аґрус.

Не забувайте і про органічні добрива ( гній чи компост), додавайте його двічі за цикл розвитку рослини. Це забезпечить аґрус необхідною кількістю поживних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна поливати кімнатні рослини мінеральною водою.

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