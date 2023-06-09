Як зрозуміти, що ваш мобільний телефон прослуховують: 5 ознак небезпеки

Якщо ви помічаєте, що ваш мобільний телефон фонить під час розмови, або ви чуєте якісь незрозумілі звуки, може бути, що ваш гаджет прослуховують.

Експерти з кібербезпеки зауважують, що дізнатися, чи є прослушка на вашому смартфоні, складне завдання, бо сучасні методи прослуховування можуть бути технологічними та взагалі непомітними.

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Існує кілька ознак, які можуть вказувати на можливість прослуховування вашого телефону. Ось п'ять основних:

Якщо акумулятор раптово почав швидко розряджатися, це може бути ознакою того, що на вашому телефоні працює шкідлива програма або фоновий процес, який використовує багато ресурсів і енергії. Дивні звуки або ехо під час розмов – це теж може бути ознакою наявності нелегального прослуховування. Якщо ваш телефон нагрівається надмірно навіть під час звичайного використання, це може бути наслідком працюючих у фоновому режимі шпигунських програм або програм, які перехоплюють вашу активність. Якщо ви помітили, що ваші обсяги передачі даних вирізняються зазвичай, хоча ви не змінили свої звички використання Інтернету, це може свідчити про активну передачу ваших даних з вашого телефону до сторонніх джерел. Нестандартна активність телефону – якщо смартфон самостійно вмикається, вимикається, відправляє повідомлення або виконує інші незвичні дії без вашого втручання, варто перевірити його на наявність прослушки.

Якщо ви спостерігаєте подібну поведінку свого телефону, рекомендується звернутися до фахівців у галузі кібербезпеки або до органів правопорядку для проведення детальної перевірки та виявлення можливих загроз.

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Фахівці зазначають, що можна спробувати й самим вжити кілька кроків для захисту мобільного телефону від можливої прослушки. Вони радять регулярно оновлювати операційну систему свого телефону та всі програми до останніх версій. Оновлення містять важливі патчі безпеки, які допомагають усувати вразливості.

Використовуйте надійні паролі та блокування екрана – налаштуйте складний пароль або використовуйте функцію розпізнавання відбитків пальців, шаблону чи PIN-коду для блокування екрана. Це допоможе запобігти несанкціонованому доступу до вашого телефону.

Встановіть антивірусне програмне забезпечення, яке може допомогти виявити та видалити шкідливі програми, які можуть "прослуховувати" ваш телефон.

Використовуйте функцію двоетапної аутентифікації, яка запитує додатковий код або підтвердження при вході в обліковий запис. Це зробить доступ до вашого телефону більш безпечним.

Ретельно перегляньте дозволи, які надають програми на вашому телефоні. Відкликайте дозволи, які вам здаються підозрілими або зайвими для функціонування додатків.

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Уникайте підключення до незахищених Wi-Fi мереж, особливо тих, до яких ви не маєте повної довіри. Незахищена мережа може бути використана для перехоплення вашого трафіку та витоку конфіденційної інформації.

Будьте обережними з додатками сторонніх виробників: Завантажуйте додатки лише з офіційних джерел, таких як Google Play або App Store. Будьте обережними з додатками, які вимагають надання надмірних дозволів або здатність виконувати підозрілі функції.

Багато сучасних мобільних пристроїв підтримують шифрування даних. Увімкніть функцію шифрування для захисту своїх основних даних.

Уникайте натискання на посилання або відкриття вкладень з ненадійних джерел. Це може призвести до введення шкідливого програмного забезпечення на ваш телефон.

Зберігайте свій телефон під контролем: не залишайте свій телефон без нагляду та не відкладайте його в ненадійних місцях. Також, будьте обережними при відкритті своєї інформації та обміну конфіденційними даними через телефон.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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