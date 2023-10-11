Як посадити кріп восени, щоб взимку завжди була свіжа зелень: прості поради

Осінь – чудова пора для посадки зелені у вашому городі, яка забезпечить вам свіжу кропиву протягом всієї зими. Давайте розглянемо техніку посадки та основні правила догляду за нею.

Якщо ви думаєте, що взимку вирощувати зелень неможливо і єдиний спосіб мати свіжу кропиву – заморожувати її наперед, ви помиляєтеся. На сайті noviydoctor розповіли, коли висаджувати зелень на своїй ділянці, щоб додати трохи тепла і літа до всіх ваших "зимових" страв.

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Коли мова йде про вирощування зелені взимку, важливо зрозуміти, що для цього потрібно мати теплицю. Саджати зелень у будь-який зручний момент можливо лише тоді, коли у вас є всі необхідні умови для росту рослин. Спеціальні полікарбонатні або скляні теплиці допомагають створити необхідний мікроклімат. Також для підтримки тепла всередині теплиці можна використовувати пічне, водяне або газове опалення.

Окрім підтримання необхідної температури для росту зелені, також потрібно забезпечити додаткове освітлення. Спеціальні фітолампи, призначені для штучного освітлення рослин у теплицях, розміщуються на відстані приблизно одного метра одна від одної. Також важливо розмістити лампу на відстані близько пів метра від рослин.

Ящики з вирощуваними рослинами рекомендується підняти вище землі і розмістити на стелажах, щоб уникнути промерзання ґрунту, в якому виростає зелень. Для цього використовують спеціальні дерев'яні ящики висотою щонайменше 50 сантиметрів з отворами на дні. Ґрунти для вирощування повинні бути супіщані і суглинні з нейтральним рівнем pH, приблизно 6,5.

На дно ящиків, де ви плануєте вирощувати зелень, слід покласти дренаж з керамзиту або гальки, а потім засипати землю. Товщина шару землі повинна бути щонайменше 6 сантиметрів. Сіяти зелень у теплицях можна в будь-який зручний для вас час, а перше підрізання можна виконати через 30-40 днів.

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