Как посадить укроп осенью, чтобы зимой всегда была свежая зелень: простые советы

Осень – прекрасная пора для посадки зелени в вашем огороде, которая обеспечит вам свежую крапиву в течение всей зимы. Давайте рассмотрим технику посадки и основные правила ухода за ней.

Если вы думаете, что зимой выращивать зелень невозможно и единственный способ иметь свежую крапиву – замораживать ее вперед, вы ошибаетесь. На сайте noviydoctor рассказали, когда высаживать зелень на своем участке, чтобы добавить немного тепла и лета ко всем вашим "зимним" блюдам.

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Когда речь идет о выращивании зелени зимой, важно понять, что для этого нужно иметь теплицу. Сажать зелень в любой удобный момент можно только тогда, когда у вас есть все необходимые условия для роста растений. Специальные поликарбонатные или стеклянные теплицы помогают создать требуемый микроклимат. Также для поддержания тепла внутри теплицы можно использовать печное, водяное или газовое отопление.

Кроме поддержания необходимой температуры для роста зелени, также необходимо обеспечить дополнительное освещение. Специальные фитолампы, предназначенные для искусственного освещения растений в теплицах, размещаются на расстоянии примерно одного метра друг от друга. Также важно разместить лампу на расстоянии около полуметра от растений.

Ящики с выращиваемыми растениями рекомендуется поднять выше земли и разместить на стеллажах во избежание промерзания почвы, в которой произрастает зелень. Для этого используют специальные деревянные ящики высотой не менее 50 сантиметров с отверстиями на дне. Почвы для выращивания должны быть супесчаные и суглинистые с нейтральным уровнем pH, примерно 6,5.

На дно ящиков, где вы планируете выращивать зелень, следует уложить дренаж из керамзита или гальки, а затем засыпать землю. Толщина слоя земли должна быть не менее 6 сантиметров. Сеять зелень в теплицах можно в любое удобное для вас время, а первую подрезку можно выполнить через 30-40 дней.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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