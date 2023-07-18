Як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала: агроном назвав головний нюанс

Зберігання картоплі може стати справжнім викликом для господинь. Якщо не встигнути швидко використати овоч, він може почати проростати, позеленіти або навіть зіпсуватися. Проте агрономи надають дієві поради, як зберігати картоплю тривалий час, не хвилюючись про її стан.

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Основні правила зберігання картоплі

Існує багато порад щодо правильного та неправильного зберігання картоплі. Часто можна почути рекомендацію ставити яблука поряд з мішком картоплі, щоб уберегти овоч від проростання. Проте агроном Микола Тихонов спростує цей народний метод і пояснить його ефективність.

За його словами, яблука не мають впливу на зберігання картоплі. Єдиним ключовим фактором для тривалого зберігання є правильна температура. Жоден інший метод не має значення, якщо не забезпечити відповідну температуру.

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Крім того, яблука, коли вони дозрівають, виділяють ацетилен, що навпаки може сприяти проростанню картоплі.

Таким чином, найкращий спосіб зберегти картоплю протягом тривалого періоду – зберігати її за температури +3-4 градуси. Це допоможе зберегти овоч від проростання та збереже його свіжість протягом багатьох тижнів.

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