Як правильно прати джинси, щоб надовго зберегти колір і якість тканини

Ознайомтеся з порадами експертів щодо збереження кольору та якості джинсів завдяки правильній техніці прання. Дізнайтеся, як такі прості дії, як вивертання джинсів навиворіт і використання холодної води, можуть захистити їхній яскравий колір і запобігти пошкодженню тканини.

UAportal з'ясував – дотримуючись цих порад, ви зможете гарантувати, що ваші улюблені джинси залишатимуться як новенькі, після прання. Починаючи від уникнення відбілювача і закінчуючи пранням з подібним одягом темного кольору, ми розповімо про найкращі способи збереження довговічності ваших джинсів.

Вивертайте джинси навиворіт перед пранням

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Цей простий крок допоможе запобігти вицвітанню кольору і збереже зовнішню сторону джинсів у кращому стані.

Використовуйте холодну воду замість гарячої

Холодна вода м'якше впливає на тканину і допомагає зберегти колір і форму джинсів. Гаряча вода може призвести до втрати кольору та усадки тканини.

Не використовуйте відбілювач або агресивні миючі засоби

Вони можуть послабити тканину і призвести до втрати її міцності. Натомість обирайте м'які миючі засоби, спеціально розроблені для джинсової тканини, щоб зберегти джинси в хорошому стані.

Прати джинси з іншими джинсами або подібними речами темного кольору

Це допоможе запобігти перенесенню кольору між різними речами. Якщо у вас недостатньо джинсів для спільного прання, ви можете додати до завантаження кілька рушників темного кольору, щоб увібрати зайві барвники.

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