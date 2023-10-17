Как правильно стирать джинсы, чтобы надолго сохранить цвет и качество ткани

Ознакомьтесь с советами экспертов по сохранению цвета и качеству джинсов благодаря правильной технике стирки. Узнайте, как такие простые действия, как выворачивание джинсов наизнанку и использование холодной воды, могут защитить их яркий цвет и предотвратить повреждение ткани.

UAportal выяснил – следуя этим советам, вы сможете гарантировать, что ваши любимые джинсы будут оставаться как новенькие после стирки. Начиная от избегания отбеливателя и заканчивая стиркой с подобной одеждой темного цвета, мы расскажем о лучших способах сохранения долговечности ваших джинсов.

Выворачивайте джинсы наизнанку перед стиркой

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Этот простой шаг поможет предотвратить выцветание цвета и сохранит внешнюю сторону джинсов в лучшем состоянии.

Используйте холодную воду вместо горячей

Холодная вода мягче влияет на ткань и помогает сохранить цвет и форму джинсов. Горячая вода может привести к потере цвета и усадке ткани.

Не используйте отбеливатели или агрессивные моющие средства

Они могут ослабить ткань и привести к потере ее прочности. Выбирайте мягкие моющие средства, специально разработанные для джинсовой ткани, чтобы сохранить джинсы в хорошем состоянии.

Стирать джинсы с другими джинсами или подобными вещами темного цвета

Это поможет предотвратить цветопередачу между разными вещами. Если у вас недостаточно джинсов для совместной стирки, вы можете добавить к загрузке несколько полотенец темного цвета, чтобы впитать лишние красители.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

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