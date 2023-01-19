Як правильно прати і сушити термобілизну, щоб не зіпсувати її

Якщо коротко відповісти на питання про те, як правильно прати термобілизну, то це буде слово "дбайливо". Термобілизна має особливу структуру, яка потребує обережного поводження. Перше, що варто зробити після покупки – вивчити рекомендації щодо відходу від виробника. З'ясуйте, що означає кожен символ на етикетці та дотримуйтесь інструкцій.

Додаткові правила догляду за термобілизною

Періть часто. Брудні речі перестають виконувати свої функції та швидше зношуються. Пам'ятайте, що термобілизна брудниться швидше, ніж інший одяг.

При виборі способу прання звертайте увагу на матеріал, з якого виготовлено термобілизну. Бавовняна, вовняна та поліестрова термобілизна потребує різного догляду.

Уникайте високих температур, не використовуйте хлоровмісні речовини, засоби для виведення плям і розчинники.

Якщо на етикетці немає інформації про те, що річ можна прати тільки руками, значить її можна прати і в пральній машині. Який спосіб вибрати, вирішуйте самі.

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Прання у пральній машині

Термобілизну можна прати в пральній машині при температурі води не вище 30-40 градусів. Більш високі температури води призводять до того, що тканина частково втрачає антибактеріальні, термічні та естетичні властивості, повітро- та вологопровідність, а в окропі матеріал просто плавиться. Гаряча вода призводить до деформації та розтягування матеріалу, а значить, вироби вже не будуть щільно сидіти на тілі та належним чином виконувати свої функції.

Якщо перед пранням вивернути термобілизну, зовнішня частина менше деформуватиметься. Використання спеціальних засобів для прання термобілизни продовжить термін служби виробу, тому краще запасіться ними.

Ручне прання термобілизни

Якщо з будь-яких причин машинне прання не є можливим, термобілизну можна випрати вручну.

Підготувати таз із водою температурою не вище 30 градусів та миючий засіб. Приготувати мильний розчин і замочити речі приблизно на півгодини. Акуратно випрати вироби, уникаючи інтенсивного зминання та перекручування матеріалу. Ретельно промийте вироби в чистій воді. Покласти чисті речі в раковину і дати основному об'єму води стекти природним чином. Після цього виробу можна акуратно віджати руками, знову ж таки, не перекручуючи матеріал.

Як сушити термобілизну

Якщо ви перете в машинці, відключіть функцію віджиму. Термобілизна має висихати природним чином. Акуратно відіжміть воду руками і дайте волозі, що залишилася, стекти. Сушіть термобілизну далеко від прямих сонячних променів та батарей. Найкраще розмістити випрану білизну в приміщенні, що добре провітрюється.

Дотримання цих нехитрих правил дозволить вам довго користуватися термобілизною, яка виглядатиме як нова.

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