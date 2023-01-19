Как правильно стирать и сушить термобелье, чтобы не испортить его

Если кратко ответить на вопрос о том, как правильно стирать термобелье, то это будет слово "бережно". Термобелье имеет особую структуру, которая требует осторожного обращения. Первое, что следует сделать после покупки – изучить рекомендации по уходу от производителя. Выясните, что означает каждый символ на этикетке и следуйте инструкциям.

Дополнительные правила ухода за термобельем

Стирайте часто. Грязные вещи перестают выполнять свои функции и быстрее изнашиваются. Помните, что термобелье пачкается быстрее, чем другая одежда.

При выборе способа стирки обращайте внимание на материал, из которого изготовлен термобелье. Хлопковое, шерстяное и полиэстровое термобелье требует разного ухода.

Избегайте высоких температур, не используйте хлорсодержащие вещества, пятновыводители и растворители.

Если на этикетке нет информации о том, что вещь можно стирать только руками, значит, ее можно стирать и в стиральной машине. Какой способ выбрать решайте сами.

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Стирка в стиральной машине

Термобелье можно стирать в стиральной машине при температуре воды не выше 30-40 градусов. Более высокие температуры воды приводят к тому, что ткань частично теряет антибактериальные, термические и эстетические свойства, воздухо- и влагопроводность, а в кипятке материал просто плавится. Горячая вода приводит к деформации и растяжению материала, а значит изделия уже не будут плотно сидеть на теле и должным образом выполнять свои функции.

Если перед стиркой вывернуть термобелье, наружная часть будет меньше деформироваться. Использование специальных средств для стирки термобелья продлит срок службы изделия, поэтому лучше запаситесь ими.

Ручная стирка термобелья

Если по какой-либо причине машинная стирка невозможна, термобелье можно постирать вручную.

Подготовить таз с водой температурой не выше 30 градусов и моющее средство. Приготовить мыльный раствор и замочить вещи примерно на полчаса. Аккуратно постирать изделия, избегая интенсивного смятия и извращения материала. Тщательно промойте изделия в чистой воде. Положить чистые вещи в раковину и дать основному объему воды стечь естественным образом. После этого изделия можно аккуратно отжать руками, опять же, не коверкая материал.

Как сушить термобелье

Если вы стираете в машинке, отключите функцию отжима. Термобелье должно высыхать естественным образом. Аккуратно отожмите воду руками и дайте оставшейся влаге стечь. Сушите термобелье вдали от прямых солнечных лучей и батарей. Лучше всего разместить выстиранное белье в хорошо проветриваемом помещении.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит вам долго пользоваться термобельем, которое будет выглядеть как новое.

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