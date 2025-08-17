Россию атаковали дроны: под ударом оказалась железнодорожная станция Воронежской области (видео)

В ночь на 17 августа в Воронежской области России зафиксирована атака беспилотников. По данным местных жителей, в районах Лысок и Острожского раздалось около десяти мощных взрывов, что свидетельствует о масштабной атаке дронами.

Об инциденте сообщает Exilenova+. Целью удара стала железнодорожная станция "Лиски" в Воронежской области. Этот объект является одним из ключевых транспортных узлов Юго-Восточной стальной дороги РФ.

Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил факт атаки на железнодорожный объект. По его словам, в результате удара вспыхнул пожар, а также есть информация об одном пострадавшем.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

В одном из муниципалитетов в результате атаки ранения получил монтажник колеи железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.

В результате падения обломков дрона поврежден ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии он был восстановлен.

В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать по всему региону.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!