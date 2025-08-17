Росію атакували дрони: під ударом опинилася залізнична станція Воронезької області (відео)

У ніч проти 17 серпня у Воронезькій області Росії зафіксовано атаку безпілотників. За даними місцевих жителів, у районах Лисок та Острозького пролунало близько десяти потужних вибухів, що свідчить про масштабну атаку дронами.

Про інцидент повідомляє Exilenova+. Метою удару стала залізнична станція "Лиски" у Воронезькій області. Цей об’єкт є одним із ключових транспортних вузлів Південно-Східної залізниці РФ.

Очільник Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив факт атаки на залізничний об’єкт. За його словами, унаслідок удару спалахнула пожежа, а також є інформація про одного постраждалого.

В одному з муніципалітетів внаслідок атаки поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Він госпіталізований до районної лікарні.

Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів. Згодом він був поновлений.

У тому ж районі загорівся магазин і речовий ринок. Ще в одному муніципалітеті загорілась газова труба.

Режим небезпеки атаки БПЛА продовжує діяти в усьому регіоні.

