Для тех, у кого нет времени ждать: в 'Укрзализныце' объяснили, как 'ухватить' нужный билет

В Украине продажа билетов на поезда дальнего сообщения открывается за 20 суток до отправления - в 08:00. На популярные направления места (кроме зарезервированных для льготников и военных) часто раскупают в течение первых двух дней.

Впрочем, даже если билетов нет, они могут снова появиться в случае возврата или отмены брони льготными категориями.

Мониторинг и автовыкуп

В мобильном приложении "Укрзализныци" можно настроить мониторинг билетов и функцию автовыкупа. Мониторинг посылает push-уведомление о появлении свободных мест, а автовыкуп автоматически оформляет покупку после предварительной оплаты и авторизации через "Действие.Подпись". С начала лета пользователи оформили 403 тыс. заявок на автовыкуп, и более половины из них успешно завершились. Если билеты так и не появятся или мониторинг будет отменен, деньги возвращаются автоматически.

Групповые поездки

Для групп от 10 человек можно заказать билеты онлайн на сайте services.uz.gov.ua в разделе "Заказ групповых билетов". Заявку принимают за 35–7 дней до рейса, выкуп производится в кассе после подтверждения брони. Продажа для групп стартует за 20 дней до отправления пассажирских поездов и за 10 дней – для "Интерсити+". Рассмотрение заявки обычно занимает 2–6 дней, но время зависит от направления, состава группы, наличия вагонов и технических ограничений.

Проверка документов

Чтобы предотвратить перепродажу, при посадке проверяют документы: данные в билете должны совпадать с паспортом пассажира.

