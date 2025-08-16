Для тих, у кого немає часу чекати: в 'Укрзалізниці' пояснили, як 'вхопити' потрібний квиток

В Україні продаж квитків на поїзди далекого сполучення відкривається за 20 діб до відправлення — о 08:00. На популярні напрямки місця (крім тих, що зарезервовані для пільговиків і військових) часто розкуповують упродовж перших двох днів.

Втім, навіть якщо квитків немає, вони можуть знову з’явитися — у разі повернення або скасування броні пільговими категоріями. Про це пише РБК.

Моніторинг і автовикуп

В мобільному застосунку "Укрзалізниці" можна налаштувати моніторинг квитків і функцію автовикупу. Моніторинг надсилає push-сповіщення про появу вільних місць, а автовикуп — автоматично оформлює покупку після попередньої оплати та авторизації через "Дія.Підпис". З початку літа користувачі оформили 403 тис. заявок на автовикуп, і понад половина з них завершилися успішно. Якщо квитки так і не з’являться або моніторинг буде скасовано, гроші повертаються автоматично.

Читайте також: "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів: подробиці

Групові поїздки

Для груп від 10 осіб можна замовити квитки онлайн на сайті services.uz.gov.ua у розділі "Замовлення групових квитків". Заявку приймають за 35–7 днів до рейсу, викуп відбувається в касі після підтвердження броні. Продаж для груп стартує за 20 днів до відправлення пасажирських потягів і за 10 днів — для "Інтерсіті+". Розгляд заявки зазвичай займає 2–6 днів, але час залежить від напрямку, складу групи, наявності вагонів і технічних обмежень.

Перевірка документів

Щоб запобігти перепродажу, під час посадки перевіряють документи: дані у квитку мають збігатися з паспортом пасажира.

Нагадаємо, названо маршрути з найбільшим попитом.