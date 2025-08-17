Выплат ко Дню Независимости не будет: кто из украинцев останется без августовской помощи

Правительство утвердило выплаты ко Дню Независимости. Однако значительное количество украинцев не сможет рассчитывать на финансовую помощь.

Размер государственной помощи к празднику колеблется от 450 до 3100 гривен. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Денежная помощь ко Дню Независимости не будет предоставлена украинцам, которые не входят в следующие категории:

люди с особыми заслугами перед Родиной;

лица с инвалидностью из-за войны;

бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также те, кто имеет инвалидность от общего заболевания, трудового увечья или других причин;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

жены или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, не заключивших повторный брак;

супруги или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни были признаны инвалидами от общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам, и не вступили в новый брак;

участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, принудительные работы, дети партизан и подпольщиков.

Будет ли дополнительный выходной на День Независимости?

В 2025 году День Независимости Украины выпадает на воскресенье, 24 августа, а понедельник, 25 августа, останется рабочим днем.

Официально выходным будет только воскресенье, 24 августа. Однако работодатели могут самостоятельно сделать выходной понедельник или сократить рабочий день для своих сотрудников по собственному решению.

В августе 2025 года по-прежнему выходными остаются только суббота и воскресенье. Таким образом, у украинцев будет 10 дней отдыха: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа. Остальные 21 день – 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 августа – граждане будут работать.

