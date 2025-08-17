Виплат до Дня Незалежності не буде: хто з українців залишиться без серпневої допомоги

Уряд затвердив виплати до Дня Незалежності. Однак значна кількість українців не зможе розраховувати на фінансову допомогу.

Розмір державної допомоги до свята коливається від 450 до 3 100 гривень. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Грошова допомога до Дня Незалежності не буде надана українцям, які не входять у такі категорії:

люди з особливими заслугами перед Батьківщиною;

особи з інвалідністю через війну;

колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також ті, хто має інвалідність від загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

члени родин загиблих Захисників та Захисниць України;

дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не уклали повторного шлюбу;

дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя були визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин, і не вступили у новий шлюб;

учасники війни, колишні в’язні концтаборів та гетто, примусових робіт, діти партизанів і підпільників.

Чи буде додатковий вихідний на День Незалежності?

У 2025 році День Незалежності України припадає на неділю, 24 серпня, а понеділок, 25 серпня, залишиться робочим днем.

Офіційно вихідним буде тільки неділя, 24 серпня. Проте роботодавці можуть самостійно зробити понеділок вихідним або скоротити робочий день для своїх співробітників за власним рішенням.

У серпні 2025 року, як і раніше, вихідними залишаються тільки субота та неділя. Таким чином, українці матимуть 10 днів відпочинку: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 серпня. Решту 21 день – 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 серпня – громадяни працюватимуть.

