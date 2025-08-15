Локальные дожди и жара: прогноз погоды на 16 августа

В эти выходные, 16-17 августа, в Украине под влиянием антициклона будет преобладать теплая и солнечная погода. В отдельных регионах температура поднимется до +35 °C, в то время как на западе будет прохладнее из-за атмосферного фронта, который принесет локальные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В субботу ожидается ясная и теплая погода: днем столбики термометров покажут +25…+29 °C, а на юге и Закарпатье — до +30…+32 °C. В воскресенье на западе и севере воздух охладится до +22…+26 °C из-за приближения фронта, но там же возможны кратковременные осадки. На юге, востоке и большинстве центральных областей жара достигнет +30…+35 °C, осадков не прогнозируется, небо будет солнечным.

В Киеве 16-17 августа будет сухо, с температурой +25...+27 °C, а 18 числа станет прохладнее - около +22 °C.

По данным Укргидрометцентра, 17 августа в Украине сохраняется высокая пожарная опасность, за исключением Киевской, Луганской и Донецкой областей.

