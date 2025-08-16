Помощь малообеспеченным в Украине: детали размера и права на соцвыплаты

В 2025 году государство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи путем предоставления социальных выплат. Помощь оказывается семьям с низким среднемесячным совокупным доходом, проживающим на территории Украины.

Размер такой помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и фактическим доходом семьи. О том, кто имеет право на соцпомощь для малообеспеченных семей и как правильно оформить эту выплату, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Правила назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям в Украине регламентируются постановлением Кабинета Министров №250 от 24 февраля 2003 года. Эта денежная поддержка является формой государственной поддержки для семей, имеющих низкий уровень жизни из-за обстоятельств, не зависящих от них.

Право на получение соцвыплат имеют постоянно проживающие в Украине семьи и чей общий доход не превышает прожиточный минимум, установленный для семьи.

Согласно постановлению, в состав семьи, обращающейся за помощью, входят:

муж;

жена;

родные и усыновленные несовершеннолетние дети (до 18 лет);

дети, обучающиеся на дневной или дуальной форме в заведениях общего, среднего профессионально-технического или профессионального высшего образования до 23 лет;

холостые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства первой или второй группы, а также лица с инвалидностью первой группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа или жены, проживающие с семьей и содержащиеся в ней;

лица, проживающие с одиноким человеком с инвалидностью первой группы и осуществляющие за ним уход;

мужчины и женщины, которые не состоят в браке, но живут совместно как семья и имеют общих детей.

Как получить социальные выплаты для малоимущих

По данным Пенсионного фонда Украины, если семья отвечает требованиям для получения соцпомощи, уполномоченный представитель должен представить следующий пакет документов:

заявление по установленной форме;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

декларацию о доходах и имущественном положении семьи;

справка о доходах, если информация отсутствует в Государственных реестрах;

справку о доходах за последние шесть месяцев перед обращением (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (УБД), если есть.

Относительно размера пособия он определяется индивидуально для каждой семьи и составляет разницу между прожиточным минимумом для семьи и фактическим среднемесячным доходом домохозяйства.

Получить социальную помощь малообеспеченные семьи могут следующими способами:

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или портал "Дія";

лично – обратившись в органы местного самоуправления соответствующей территориальной общины, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или сервисные центры Пенсионного фонда.

