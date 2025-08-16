В Украине планируют изменить правила аренды: как это повлияет на теневой рынок недвижимости

В Украине планируют обновить налоговые требования, касающиеся аренды жилья. Согласно инициативе, предусматривается снижение налоговой ставки на доход от аренды, освобождение от налогообложения тех, кто предоставляет жилье переселенцам, а также упрощение процедуры легализации арендных договоров.

В случае принятия реформы, количество неофициальных арендных соглашений может существенно уменьшиться, а права как арендаторов, так и владельцев жилья – получить дополнительную защиту. Об этом сообщила Елена Шуляк, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, в эфире телемарафона, пишет OBOZ.UA.

По ее словам, более 90% договоров аренды жилья в Украине заключаются без официального оформления.

На первый взгляд, неофициальная аренда кажется выгодной для обоих участников: владелец жилья не платит налоги, а арендатор экономит средства. Но когда возникает критическая ситуация, такая договоренность может привести к серьезным трудностям. При отсутствии официального договора арендатор лишен права на:

возмещение при повреждении или потере жилья;

регистрацию по месту жительства;

доступ к государственной поддержке, в частности для лиц, вынужденных покинуть свои дома (ВПЛ).

Владелец недвижимости также подвергается риску – в случае конфликта с арендатором он фактически лишен правовой защиты. "Страдает и тот человек, который берет квартиру, поскольку его права не защищены, и тот, кто сдает ее в аренду", – отметила Шуляк.

По ее словам, Министерство развития общин и территорий активно готовит обновление Налогового кодекса. Главная цель – снизить фискальное давление и облегчить процесс официального оформления сделок. Среди основных инициатив, которые рассматриваются:

снижение ставки налога на доходы от аренды;

полное освобождение от налогообложения при сдаче жилья переселенцам;

упразднение обязательных деклараций в таких случаях;

упрощенный учет доходов для собственников.

В Минразвития указывают, что цель реформы – ввести простую, прозрачную и финансово привлекательную систему налогообложения, которая будет поощрять владельцев жилья легализовать арендную деятельность. По информации Государственной налоговой службы, в 2024 году только 900 человек официально задекларировали доходы от сдачи недвижимости, что в целом составило 16 миллионов гривен. В государственный бюджет поступило менее 3 миллионов гривен налогов. В контексте реального масштаба рынка – это незначительная сумма, которая свидетельствует о низком уровне мотивации к выходу из тени.

Обеспечение прав внутренне перемещенных лиц – ключевой элемент реформы. Легализация аренды жилья открывает возможность для ВПЛ регистрировать свое место жительства, получать государственную поддержку и подавать заявки на компенсационные выплаты. "Также эти изменения позволят упростить предоставление помощи государством для внутренне перемещенных лиц при аренде жилья", – подчеркивают в министерстве.

Шуляк отметила, что внедрение новой системы налогообложения может серьезно повлиять на теневые схемы, одновременно став выгодным шагом для владельцев недвижимости, которые опасаются бюрократических преград и высоких налогов. С более лояльными налоговыми условиями количество официальных сделок возрастет, что принесет дополнительную стабильность на рынке и обеспечит большую защиту для всех участников.

