Лідер не Київ і не Львів: де в Україні найдорожча оренда однокімнатних квартир

У всіх обласних центрах України, за винятком Чернівців, зросла вартість оренди однокімнатного житла. Найдорожчими залишаються західні регіони.

Цікаво, що першість за цінами утримує не Київ і не Львів. Найвищу середню вартість оренди однокімнатних квартир зафіксували в Ужгороді, йдеться в аналітиці платформи OLX Нерухомість.

Ужгород очолив рейтинг за вартістю оренди однокімнатного житла – середня ціна тут становить 18,7 тисячі гривень на місяць. Для порівняння: у Львові аналогічна квартира обійдеться в 17,4 тисячі гривень, а в Києві –приблизно 16 тисяч гривень.

Ймовірно, така висока вартість оренди в Ужгороді пов’язана з підвищеним попитом, тоді як кількість пропозицій значно менша, ніж у великих містах, таких як столиця чи Львів.

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Протягом першого півріччя 2025 року оренда однокімнатних квартир в Ужгороді зросла на цілих 10%. Що стосується дво- та трикімнатного житла, їхні ціни майже не відрізняються від львівських, проте суттєво поступаються столичним розцінкам.

Так, оренда двокімнатної квартири в Ужгороді обійдеться приблизно в 20,8 тис. грн на місяць, тоді як у Києві – вже 31 тис. грн. За трикімнатне житло в Ужгороді доведеться викласти 22,8 тис. грн, у той час як у столиці така квартира коштує близько 60 тис. грн.

Цікаво, що вартість оренди трикімнатних квартир в Ужгороді за перші шість місяців року зменшилася. Середня ціна впала на 10%, що є найзначнішим спадом серед усіх регіонів України.

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