Лидер не Киев и не Львов: где в Украине самая дорогая аренда однокомнатных квартир

Во всех областных центрах Украины, кроме Черновцов, возросла стоимость аренды однокомнатного жилья. Самыми дорогими остаются западные регионы.

Интересно, что первенство по ценам удерживает не Киев и Львов. Высокую среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир зафиксировали в Ужгороде, говорится в аналитике платформы OLX Недвижимость.

Ужгород возглавил рейтинг по стоимости аренды однокомнатного жилья – средняя цена здесь составляет 18,7 тысяч гривен в месяц. Для сравнения: во Львове аналогичная квартира обойдется в 17,4 тысяч гривен, а в Киеве – примерно 16 тысяч гривен.

Вероятно, столь высокая стоимость аренды в Ужгороде связана с повышенным спросом, тогда как количество предложений значительно меньше, чем в крупных городах, таких как столица или Львов.

Читайте также: В Украине подорожала аренда жилья: сколько теперь стоит снять "однушку"

За первое полугодие 2025 года аренда однокомнатных квартир в Ужгороде выросла на целых 10%. Что касается двух- и трехкомнатного жилья, их цены почти не отличаются от львовских, однако существенно уступают столичным расценкам.

Так, аренда двухкомнатной квартиры в Ужгороде обойдется примерно в 20,8 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве – уже 31 тыс. грн. За трехкомнатное жилье в Ужгороде придется выложить 22,8 тыс. грн, в то время как в столице такая квартира стоит около 60 тысяч. грн.

Интересно, что стоимость аренды трехкомнатных квартир в Ужгороде за первые шесть месяцев уменьшилась. Средняя цена упала на 10%, что является наиболее значительным спадом среди всех регионов Украины.

Ранее мы рассказывали, какую компенсацию от государства вправе получить ветераны за аренду жилья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!