В Україні планують змінити правила оренди: як це вплине на тіньовий ринок нерухомості

В Україні планують оновити податкові вимоги, які стосується оренди житла. Згідно з ініціативою, передбачається зниження податкової ставки на прибуток від оренди, звільнення від оподаткування тих, хто надає житло переселенцям, а також спрощення процедури легалізації орендних договорів.

У разі ухвалення реформи, кількість неофіційних орендних угод може суттєво зменшитися, а права як орендарів, так і власників житла – отримати додатковий захист. Про це повідомила Олена Шуляк, очільниця парламентського комітету з питань з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, в ефірі телемарафону, пише OBOZ.UA.

За її словами, понад 90% договорів оренди житла в Україні укладаються без офіційного оформлення.

На перший погляд, неофіційна оренда здається вигідною для обох учасників: власник житла не сплачує податки, а орендар економить кошти. Та коли виникає критична ситуація, така домовленість може призвести до серйозних труднощів. За відсутності офіційного договору орендар позбавлений права на:

відшкодування у разі пошкодження або втрати житла;

реєстрацію за місцем проживання;

доступ до державної підтримки, зокрема для осіб, які змушені були залишити свої домівки (ВПО).

Власник нерухомості також наражається на ризик – у випадку конфлікту з орендарем він фактично позбавлений правового захисту. "Страждає і та людина, яка бере квартиру, оскільки її права не захищені, і та, яка надає її в оренду", – зазначила Шуляк.

За її словами, Міністерство розвитку громад і територій активно готує оновлення до Податкового кодексу. Головна ціль – знизити фіскальний тиск та полегшити процес офіційного оформлення угод. Серед основних ініціатив, які розглядаються:

зниження ставки податку на доходи від оренди;

повне звільнення від оподаткування під час здачі житла переселенцям;

скасування обов’язкових декларацій у таких випадках;

спрощений облік доходів для власників.

У Мінрозвитку вказують, що мета реформи – запровадити просту, прозору та фінансово привабливу систему оподаткування, яка заохочуватиме власників житла легалізувати орендну діяльність. За інформацією Державної податкової служби, у 2024 році лише 900 осіб офіційно задекларували прибутки від здачі нерухомості, що загалом склало 16 мільйонів гривень. До державного бюджету надійшло менше ніж 3 мільйони гривень податків. У контексті реального масштабу ринку – це незначна сума, яка свідчить про низький рівень мотивації до виходу з тіні.

Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб – ключовий елемент реформи. Легалізація оренди житла відкриває можливість для ВПО реєструвати своє місце проживання, отримувати державну підтримку та подавати заявки на компенсаційні виплати. "Також ці зміни дозволять спростити надання допомоги державою для внутрішньо переміщених осіб під час оренди житла", – підкреслюють у міністерстві.

Шуляк зазначила, що впровадження нової системи оподаткування може серйозно вплинути на тіньові схеми, водночас ставши вигідним кроком для власників нерухомості, які побоюються бюрократичних перепон і високих податків. З більш лояльними податковими умовами кількість офіційних угод зросте, що принесе додаткову стабільність на ринку та забезпечить більший захист для всіх учасників.

