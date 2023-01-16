Испортят покрытие: 7 средств, которыми категорически нельзя мыть акриловую ванну.

Среди большого выбора сантехнических изделий большим спросом пользуются акриловые изделия, в частности ванны. Именно они пришли на смену устаревшим моделям из железа и чугуна. Модели из акрила – более утонченные и легкие. Однако больше владельцев такой ванны интересует, чем ее нельзя мыть. Знание подобной информации позволит избежать повреждения защитного слоя и понижения эстетических и потребительских свойств продукта. Сегодня мы расскажем об особенностях ухода за этим видом сантехники.

Основная задача хозяев состоит в том, чтобы выполнять все действия максимально аккуратно. На поверхности покрытия не должно образоваться ни царапины. Это позволит максимально долго сохранить ее эффектный внешний вид. Несмотря на глянцевую поверхность, акрил впоследствии загрязняется. Чаще появляются следующие пятна:

жирные отпечатки рук после ремонта или вследствие неаккуратного использования сантехники;

Видео дня

присохшие песчинки и частицы грязи, прилипшие после мытья домашних питомцев,

рыжие полосы на поверхности покрытия (в месте протечки воды из крана) свидетельствуют о наличии в ней ржавчины;

потемневшие разводы на поверхности, появившиеся в результате действия агрессивных химических веществ;

отложения, спровоцированные жесткой водой;

следы от некачественного красителя от полинявшей одежды, проявившейся в процессе стирки.

Чаще грязь задерживается в микроцарапинах, поэтому важно своевременно проводить восстановительные работы и сводить к минимуму их количество.

Отметим, что поверхность акриловых ванн легко реставрируется. Если появились небольшие царапины, их легко устранить мелкой наждачной бумагой или с помощью полировальной пасты. Если есть потертости, лучше для этого использовать войлок. В качестве дополнительного ухода используется полироль с воском. Он эффективно отталкивает грязь и делает глянцевой поверхность.

Что нельзя использовать для чистки

Перед тем как купить ванну, нужно изучить список средств, которыми нельзя чистить ванну. Это позволит избежать неприятных инцидентов. Даже разрешенные химические средства допускается использовать не больше двух раз в месяц, поэтому нужно тщательно подходить к их выбору.

Категорически нельзя использовать для чистки:

металлические щетки

абразивы

меламиновые губки

хлор

ацетон

растворители

формальдегиды

Все они разрушают акриловое покрытие.

Чем можно мыть акриловую ванночку?

Мыть ванночку нужно осторожно, нельзя работать на сухой поверхности, иначе можно повредить полимер. В тёплой воде можно растворить жидкое мыло или гель для душа. Для начала нужно нанести чистящее средство на видимые загрязнения, оставить на несколько минут и все смыть теплой водой.

Чем мыть акриловую ванночку, если под рукой нет нужной химии? Можно использовать подручные средства, например винный уксус. Он хорошо удаляет разные пятна и ржавчину. Нанесите его на тряпку, обработайте загрязнение и смойте несколько минут.

Аналогичные свойства имеет сок лимона или разбавленная лимонная кислота. Далее рассмотрим, как устранить самые распространенные типы пятен.

Как ухаживать за ванной из акрила

Перед использованием нового моющего средства протестируйте его на небольшом малозаметном участке согласно инструкции. Если никаких повреждений не осталось, можете смело воспользоваться им.

Очищать акриловую ванну от ржавчины очень сложно. Чтобы такие пятна не появились, следите за исправностью сантехники и плотно закрывайте кран после гигиенических процедур.

Акрил портится от сколов и царапин, поэтому для чистки нельзя пользоваться жесткими скребками и абразивами.

Химические средства, разрешенные для ванн этого типа, следует использовать не чаще 2 раз в месяц.

Не замачивайте в такой ванной одежду.

В качестве дополнительного ухода следует наносить специальную полироль на основе воска. Благодаря ей стенки ванной будут максимально гладкими и получат дополнительные грязеотталкивающие свойства.

После мытья ванну необходимо вытирать насухо, это позволит предотвратить появление налета, портящего эстетический внешний вид сантехники.

Напомним, UAportal рассказал о 10 продуктах, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. Посмотрите на ваши полки и проверьте, стоят ли там эти продукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !