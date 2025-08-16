Трамп оценил встречу с Путиным на '10 из 10' и подчеркнул, что Зеленский должен заключить соглашение с РФ

Президент США Дональд Трамп высоко оценил переговоры с Владимиром Путиным и дал понять, что не намерен в ближайшее время усиливать санкционное давление на Россию.

Об этом сообщается в интервью Трампу телеканала Fox News. Трамп заявил, что встреча с российским президентом была "очень удачной", оценив ее на "10 из 10". По его словам, хотя конкретных соглашений достичь не удалось, стороны смогли "хорошо найти общий язык".

"Я считаю, что встреча была на 10, ведь мы отлично ладили. Это хорошо, когда два ядерных государства находят общий язык. Мы номер один, они номер два в мире. Это серьезно".

Американский президент также подчеркнул, что после переговоров не видит необходимости сразу принимать решение о новых санкциях:

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что нам не нужно сейчас это обсуждать. Возможно, придется вернуться к этому через несколько недель".

В разговоре с журналистами Трамп подчеркнул, что дальнейший прогресс в урегулировании войны в Украине зависит от президента Владимира Зеленского. Он предположил, что может пройти встреча с участием Зеленского, Путина и его самого.

"Теперь все зависит от президента Зеленского. Я думаю, что в ближайшее время они попытаются организовать переговоры".

Трамп отказался раскрывать детали мешающих соглашению разногласий, однако подтвердил, что на переговорах с Путиным обсуждалась возможность завершения войны путем территориальных уступок Украине и определенных гарантий безопасности со стороны США.

"Могу сказать, что мы во многом согласились. Встреча была теплой. Путин – сильный человек, жесткий, но переговоры прошли хорошо. Я думаю, что мы близки к завершению. И здесь Украина должна дать согласие".

Трамп также обратился к Зеленскому, посоветовав ему "заключить соглашение".

"Россия – очень большая страна. И, наконец, Украине придется пойти на компромисс".

