Трамп оцінив зустріч з путіним на '10 з 10' та наголосив, що Зеленський повинен укласти угоду з рф

Президент США Дональд Трамп високо оцінив переговори з Володимиром Путіним та дав зрозуміти, що не планує найближчим часом посилювати санкційний тиск на Росію.

Про це повідомляється у інтерв’ю Трампа телеканалу Fox News. Трамп заявив, що зустріч із російським президентом була "дуже вдалою", оцінивши її на "10 із 10". За його словами, хоча конкретних угод досягти не вдалося, сторони змогли "добре порозумітися".

"Я вважаю, що зустріч була на 10, адже ми чудово ладнали. Це добре, коли дві ядерні держави знаходять спільну мову. Ми – номер один, вони – номер два у світі. Це серйозно".

Американський президент також підкреслив, що після переговорів не бачить необхідності одразу ж ухвалювати рішення про нові санкції:

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що нам не потрібно зараз це обговорювати. Можливо, доведеться повернутися до цього через кілька тижнів".

У розмові з журналістами Трамп наголосив, що подальший прогрес у врегулюванні війни в Україні залежить від президента Володимира Зеленського. Він припустив, що може відбутися зустріч за участю Зеленського, Путіна та його самого.

"Тепер усе залежить від президента Зеленського. Я думаю, що найближчим часом вони спробують організувати переговори".

Трамп відмовився розкривати деталі розбіжностей, які заважають угоді, проте підтвердив, що на переговорах із Путіним обговорювалася можливість завершення війни шляхом територіальних поступок Україні та певних гарантій безпеки з боку США.

"Можу сказати, що ми багато в чому погодилися. Зустріч була теплою. Путін – сильний хлопець, жорсткий, але переговори пройшли добре. Я думаю, що ми близькі до завершення. І тут Україна має дати згоду".

Трамп також звернувся безпосередньо до Зеленського, порадивши йому "укласти угоду".

"Росія – дуже велика країна. І зрештою Україні доведеться піти на компроміс".

