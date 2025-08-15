Трамп и пути начали встречу в Анкоридже в формате 'три на три'

Самолет президента России Владимира Путина приземлился на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, где запланирована встреча с Дональдом Трампом — первая в нынешней каденции американского лидера. Во время перелета из западной части России борт Путина сделал остановку в Магадане на Дальнем Востоке, после чего отправился в Анкоридж.

На завершающем этапе маршрута этот рейс стал самым популярным в мире на сервисе FlightRadar24 – его отслеживали более 450 тысяч пользователей. Об этом сообщает OBOZ.

Дональд Трамп прибыл в Аляску чуть раньше. В ходе полета он пообщался с журналистами, заявив, что не намерен вести разговор о территориальных вопросах "от имени Украины". В то же время, он допустил возможность предоставления Украине определенных гарантий совместно с европейскими странами, но вне рамок НАТО.

Переговоры Путина и Трампа состоятся в формате три на три. С американской стороны, кроме президента, в них примут участие Марко Рубио и Стивен Уиткофф, сообщил Белый дом.

