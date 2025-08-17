'Должна стать стальным дикобразом': глава Еврокомиссии высказалась о будущем Украины перед переговорами с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на совместном брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским, подчеркнула необходимость обеспечения Украины надежными гарантиями безопасности. Это, по ее словам, является ключевым для сохранения суверенитета и территориальной целостности.

Она также подчеркнула, что Киев не должен иметь никаких ограничений в отношении действий Вооруженных сил Украины. "Украина должна стать стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий", – указывается в уведомлении.

Фон дер Ляйен положительно отозвалась об инициативе президента США Дональда Трампа об участии в создании механизмов безопасности, напоминающих действие пятой статьи НАТО. Также она отметила, что Европейский Союз совместно с так называемой "Коалицией желающих" намерен активно присоединиться к этому процессу.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что "международные границы не могут быть изменены силой" и "вопрос границ – это исключительное право Украины".

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отдельно подчеркнула, что девятнадцатый санкционный пакет ЕС в отношении России планируется завершить в начале сентября.

"Завтра наступит время, когда Украина решит свою судьбу", – заявила глава Европейской комиссии, комментируя запланированный визит в США, где вместе с президентом Зеленским прибудут ведущие европейские лидеры.

Кто поедет на переговоры с Трампом от ЕС

К встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа также присоединятся лидеры Германии, Италии, Финляндии, Франции и Великобритании. Кроме того, на встрече будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

