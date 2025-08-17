'Має стати сталевим дикобразом': голова Єврокомісії висловилася щодо майбутнього України перед переговорами з Трампом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на спільному брифінгу з главою України Володимиром Зеленським, наголосила на необхідності забезпечення України міцними гарантіями безпеки. Це, за її словами, є ключовим для збереження суверенітету та територіальної цілісності.

Вона також підкреслила, що Київ не повинен мати ніяких обмежень щодо дій Збройних сил України. "Україна має стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник", – зазначається в повідомленні.

Фон дер Ляєн позитивно відгукнулася про ініціативу президента США Дональда Трампа щодо участі у створенні механізмів безпеки, які нагадують дію п’ятої статті НАТО. Також вона зазначила, що Європейський Союз спільно з так званою "Коаліцією охочих" має намір активно долучитися до цього процесу.

Президента Єврокомісії наголосила, що "міжнародні кордони не можуть бути змінені силою" і "питання кордонів – це виключне право України".

Крім того, Урсула фон дер Ляйєн окремо підкреслила, що дев’ятнадцятий санкційний пакет ЄС щодо Росії планується завершити на початку вересня.

"Завтра настане час, коли Україна вирішить свою долю", – заявила очільниця Європейської комісії, коментуючи запланований візит до США, де разом із президентом Зеленським прибудуть провідні європейські лідери.

Хто поїде на переговори з Трампом від ЄС

До зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня також доєднаються лідери Німеччини, Італії, Фінляндії, Франції та Великої Британії. Крім того, на зустрічі буде присутній генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

