Як правильно доглядати за кавунами на городі в серпні, щоб отримати солодкі та великі плоди

Сучасна селекція відкриває нові можливості для вирощування кавунів у різних регіонах України. Тепер можна насолоджуватися смаком цього теплолюбного плоду не лише на півдні країни, а й у більш холодних областях.

Якщо ви мрієте мати справжніх смугастих красенів на своїй ділянці, то слід ознайомитися з ключовими аспектами успішного вирощування та врахувати кілька важливих порад, пише NV.

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Один із важливих кроків – це правильний вибір сорту кавунів для вашої місцевості. Для забезпечення успішного росту та дозрівання до початку холодів рекомендується обирати скоростиглі сорти з вегетаційним періодом до 75−80 днів.

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Правильне підживлення впливає на розвиток та врожайність культури. Пам’ятайте про три етапи підживлення: після появи шести-семи листків, перед цвітінням та на початку плодоношення. Для цих етапів можна використовувати різні добрива, такі як настій трави, дріжджі та попіл.

Полив – один із ключових аспектів догляду за кавунами. Після появи сходів та до утворення плодів, кавуни слід поливати раз на десять-дванадцять днів. Протягом процесу дозрівання плодів рекомендується поливати їх щотижня.

Зав’язь плодів – це важливий момент у розвитку кавунів. Щоб досягти високої якості плодів, слід обмежити кількість зав’язей до двох-п'яти штук на рослину. Видаліть зайві зав’язі, причепивши верхівку понад четвертим листком, це допоможе кращому розвитку і дозріванню плодів.

Для того, щоб уникнути гниття молодих кавунів на вологому ґрунті, рекомендується, коли вони досягнуть розміру курячого яйця, обгорнути їх дрібною сіткою та акуратно підвісити на підтримці. Такий захід допоможе забезпечити їм доступ до повітря та сонячного світла, покращуючи умови для зростання та дозрівання.

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