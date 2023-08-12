Как правильно ухаживать за арбузами на огороде в августе, чтобы получить сладкие и большие плоды

Современная селекция открывает новые возможности для выращивания арбузов в разных регионах Украины. Теперь можно наслаждаться вкусом этого теплолюбивого плода не только на юге страны, но и в более холодных областях.

Если вы мечтаете иметь настоящих полосатых красавцев на своем участке, следует ознакомиться с ключевыми аспектами успешного выращивания и учесть несколько важных советов, пишет NV.

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Один из важных шагов – правильный выбор сорта арбузов для вашей местности. Для обеспечения успешного роста и созревания в начале холодов рекомендуется выбирать скороспелые сорта с вегетационным периодом до 75-80 дней.

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Правильная подкормка влияет на развитие и урожайность культуры. Помните о трех этапах подкормки: после появления шести-семи листьев, перед цветением и в начале плодоношения. Для этих этапов можно использовать разные удобрения, такие как настой травы, дрожжи и пепел.

Полив – один из ключевых аспектов ухода за арбузами. После появления всходов и до образования плодов арбузы следует поливать раз в десять-двенадцать дней. В течение процесса созревания плодов рекомендуется поливать их еженедельно.

Завязь плодов – важный момент в развитии арбузов. Чтобы добиться высокого качества плодов, следует ограничить количество завязей до двух-пяти штук на растение. Удалите лишние завязи, прицепив верхушку более четвертого листа, это поможет лучшему развитию и созреванию плодов.

Чтобы избежать гниения молодых арбузов на влажной почве, рекомендуется, когда они достигнут размера куриного яйца, обернуть их мелкой сеткой и аккуратно подвесить на поддержке. Такая мера поможет обеспечить им доступ к воздуху и солнечному свету, улучшая условия для роста и созревания.

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