Дачники объяснили, как помочь зеленым помидорам лучше 'созреть'

Помидоры лучше созревают, когда погода теплая. Впрочем, у опытных дачников есть свои советы, как ускорить созревание зеленых томатов.

Если плоды еще зеленые, но уже достигли размера, соответствующего сорту, а на разрезе видны полностью развитые семена, то такие томаты можно отправлять на созревание. В то же время, мелкие плоды лучше оставить на растении, пишет Ukr.Media.

Помидоры снимают с куста по мере созревания, каждые 3-5 дней. Важно не допустить перестигания плодов, поскольку они плохо сохраняются и могут ухудшить вкус.

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Помидоры следует собирать в сухую погоду. Чтобы созрели томаты, их следует выложить на полках хорошо проветриваемом и достаточно влажном помещении с температурой 20-25°С. Плоды следует проверять каждые несколько дней и отбирать спелые.

Также можно выложить помидоры в несколько слоев в емкость, перекладывая слои бумагой или сухими опилками. Собранные томаты сохраняют при температуре 12-15 С и влажности 80-85%.

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