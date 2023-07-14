Раз-два и готово: соленые помидоры на зиму, которые не надо консервировать

Если вы любите квашеные помидоры и планируете уже готовиться к зиме, стоит обратить внимание на простой рецепт вкусной закуски, которую легко готовить и не нужно заниматься медленным консервированием.

Для этого рецепта лучше всего подойдут толстокожие томаты среднего размера. Их лучше квасить целиком.

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Составляющие:

2,5 кг свежих помидор;

4-5 зубчиков чеснока;

укроп с соцветием – 1 веточка;

корешок или листок хрена;

листья из вишни и смородины – по 4-5 штук;

2 столовые ложки соли с горкой;

чайная кровать сахара.

Как готовить:

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В чистую и стерилизованную банку на дно выложите чеснок, укроп, хрен, листья вишни и смородины. Вымойте помидоры и наложите в банку. Засыпьте соль и залейте холодной водой. Закройте банку капроновой крышкой и поставьте в темное прохладное место.

Через сутки закрытую банку нужно перевернуть, чтобы соль растаяла и равномерно распределилась в рассоле. Затем банки с помидорами нужно перенести в погреб, где вы храните консервацию.

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