"Быстрая аджика" без консервирования: рецепт, который требует всего 10 минут
Аджика – это излюбленная приправа многих украинцев. Она отлично подходит к мясу, рыбе, овощам и даже рису. Но приготовление традиционной аджики занимает много времени, ведь ее нужно консервировать.
Мы предлагаем вам рецепт быстрой аджики, которая не нуждается в консервировании. Она готовится всего за 10 минут, а хранится в холодильнике до 2 недель.
Читайте также: Как приготовить насыщенное и вкусное лечо из кабачков на зиму: простой рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 2 стакана извращенного болгарского перца
- 1 стакан извращенного красного болгарского перца
- 100 г чеснока
- 50 г черного перца горошком
- 50 г лаврового листа
- 50 г соли
- 50 г сахара
- 20 мл уксуса
Приготовление:
Помидоры промойте и нарежьте на кусочки, перекрутите на мясорубке. То же проделайте с перцем. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте перец горошком, измельченный чеснок, лавровый лист, соль, сахар и уксус.
Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 10 минут. Горячую аджику переведите в банки и поставьте остывать. Затем накройте банки капроновыми крышками и поставьте в холодильник.
Быстрая аджика готова. Она отлично подходит к любым блюдам. Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!