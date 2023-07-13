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"Быстрая аджика" без консервирования: рецепт, который требует всего 10 минут

Былим Елена

'Быстрая аджика' без консервирования: рецепт, который требует всего 10 минут

Аджика – это излюбленная приправа многих украинцев. Она отлично подходит к мясу, рыбе, овощам и даже рису. Но приготовление традиционной аджики занимает много времени, ведь ее нужно консервировать.

Мы предлагаем вам рецепт быстрой аджики, которая не нуждается в консервировании. Она готовится всего за 10 минут, а хранится в холодильнике до 2 недель.

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Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 2 стакана извращенного болгарского перца
  • 1 стакан извращенного красного болгарского перца
  • 100 г чеснока
  • 50 г черного перца горошком
  • 50 г лаврового листа
  • 50 г соли
  • 50 г сахара
  • 20 мл уксуса

Приготовление:

Помидоры промойте и нарежьте на кусочки, перекрутите на мясорубке. То же проделайте с перцем. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте перец горошком, измельченный чеснок, лавровый лист, соль, сахар и уксус.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 10 минут. Горячую аджику переведите в банки и поставьте остывать. Затем накройте банки капроновыми крышками и поставьте в холодильник.

Быстрая аджика готова. Она отлично подходит к любым блюдам. Приятного аппетита!

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