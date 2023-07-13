'Быстрая аджика' без консервирования: рецепт, который требует всего 10 минут

Аджика – это излюбленная приправа многих украинцев. Она отлично подходит к мясу, рыбе, овощам и даже рису. Но приготовление традиционной аджики занимает много времени, ведь ее нужно консервировать.

Мы предлагаем вам рецепт быстрой аджики, которая не нуждается в консервировании. Она готовится всего за 10 минут, а хранится в холодильнике до 2 недель.

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Ингредиенты:

1 кг помидоров

2 стакана извращенного болгарского перца

1 стакан извращенного красного болгарского перца

100 г чеснока

50 г черного перца горошком

50 г лаврового листа

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50 г соли

50 г сахара

20 мл уксуса

Приготовление:

Помидоры промойте и нарежьте на кусочки, перекрутите на мясорубке. То же проделайте с перцем. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте перец горошком, измельченный чеснок, лавровый лист, соль, сахар и уксус.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 10 минут. Горячую аджику переведите в банки и поставьте остывать. Затем накройте банки капроновыми крышками и поставьте в холодильник.

Быстрая аджика готова. Она отлично подходит к любым блюдам. Приятного аппетита!

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