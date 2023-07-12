Как приготовить насыщенное и вкусное лечо из кабачков на зиму: простой рецепт

Представляем вам рецепт ароматного лечо из кабачков на зиму. Эта закуска имеет приятный сладковатый вкус, легкую пикантность и непревзойденный аромат. Она отлично подходит как дополнение к мясным и картофельным блюдам.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Ингредиенты:

Кабачки – 1,5 кг;

Помидоры – 1 кг;

Болгарский перец – 600 г;

Лук репчатый – 200 г;

Чеснок – 100 г;

Перец горошком или душистый – по вкусу;

Растительное масло – 70 г;

Сахар – 2 ст. ложки;

Уксус 9% – 3 ст. ложки;

Соль – 1 ст. кровати.

Способ приготовления:

Очистите лук и чеснок от шелухи. Удалите плодоножки из кабачек. Также тщательно промойте все овощи; Разрежьте болгарские перцы пополам и удалите семена и сердцевину. Помидоры нарежьте на половинки или четвертинки и, если есть, удалите белые жесткие прожилки; Помидоры нашинкуйте на небольшие кусочки и переложите в кастрюлю. Разогрейте на среднем огне до кипения и варите 15-20 минут, помешивая периодически; Нарежьте перцы тонкими полукольцами или ломтиками. Лук также нарежьте полукольцами. Если кабачки зрелые, очистите их от кожуры и удалите семена. Молодые кабачки можно нарезать на кружочки, затем каждый кружочек разрезать на несколько частей; Перебейте помидоры у пюре с помощью блендера и варите на слабом огне еще 10-15 минут. Добавьте перец, лук, соль, сахар, растительное масло и перец горошком. Тушите 15 минут. Добавьте кабачки и готовьте от 15 до 40 минут в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите; Продавите чеснок через пресс и добавьте его к закуске. По желанию на этом этапе можно добавить мелко нарезанный острый перец чили. Прокипятите вместе еще 5 минут. Добавьте уксус, хорошо перемешайте и через 2-3 минуты снимите с огня; Разложите готовое лечо в простерилизованные банки, закройте крышками и переверните дном вверх. Оберните теплым одеялом и оставьте до охлаждения при комнатной температуре; Храните лечо из кабачков на зиму в холодном темном месте. Из этого количества ингредиентов вы получите около 4 баночек по 0,5 литра.

Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!