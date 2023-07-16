Рецепт консервированных кабачков с чесноком на зиму

Консервированные кабачки в банке – вкусная закуска, которую можно готовить на зиму. Она отлично сочетается со специями, чесноком и имбирем, а также может быть дополнена кетчупом, приправой или томатной пастой.

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Ингредиенты:

Кабачки;

Чеснок;

Лавровые листья;

Листья хрена;

Душистый перец;

Цедра и сок лимона;

Вода;

соль;

Сахар.

Приготовление:

Сначала помойте и порежьте кабачки на толстые кружочки; Также очистите чеснок и промойте зелень, которую вы будете использовать. С лимонов снимите цедру и выжмите сок; На дно стерилизованной банки положите чеснок, лавровые листья, листья хрена и душистый перец. Уложите кабачки, пересыпая их лимонной цедрой; Для приготовления маринада смешайте воду, сахар, соль, специи и лимонный сок. Доведите до кипения, снимите с огня и сразу наполните им банки; Банки с кабачками поставьте на стерилизацию с момента закипания на 10-15 минут. После этого герметично закройте крышками. Ваши консервированные кабачки готовы.

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