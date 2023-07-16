Рецепт консервированных кабачков с чесноком на зиму
Консервированные кабачки в банке – вкусная закуска, которую можно готовить на зиму. Она отлично сочетается со специями, чесноком и имбирем, а также может быть дополнена кетчупом, приправой или томатной пастой.
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Ингредиенты:
- Кабачки;
- Чеснок;
- Лавровые листья;
- Листья хрена;
- Душистый перец;
- Цедра и сок лимона;
- Вода;
- соль;
- Сахар.
Приготовление:
- Сначала помойте и порежьте кабачки на толстые кружочки;
- Также очистите чеснок и промойте зелень, которую вы будете использовать. С лимонов снимите цедру и выжмите сок;
- На дно стерилизованной банки положите чеснок, лавровые листья, листья хрена и душистый перец. Уложите кабачки, пересыпая их лимонной цедрой;
- Для приготовления маринада смешайте воду, сахар, соль, специи и лимонный сок. Доведите до кипения, снимите с огня и сразу наполните им банки;
- Банки с кабачками поставьте на стерилизацию с момента закипания на 10-15 минут. После этого герметично закройте крышками. Ваши консервированные кабачки готовы.
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