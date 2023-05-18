Як правильно доглядати за літнім собакою: 10 порад

Коли ваша собака вступає в літні роки, вона потребує спеціального догляду, який допоможе продовжити її життя. Вік, коли собака стає старшим, залежить від їх розміру. Наприклад, такий великий собака, як німецький дог, буде вважатися старшим приблизно у віці 7 років, тоді як чихуахуа буде вважатися середнього віку у віці 7 років.

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Плануйте щорічні візити до ветеринара. Коли ваша собака стає старішою, важливо змінити підхід до візитів до ветеринара. Замість реагування лише на захворювання або рідкісні консультації, розпочніть регулярні щорічні огляди. Вони стають більш схильними до захворювань, які можуть проявлятися приховано. Проведення щорічних оглядів дозволить виявити потенційні проблеми здоров'я вчасно. Крім того, ветеринар також оцінить стан тіла вашої собаки і допоможе вам контролювати її вагу; Контролюйте вагу собаки. Старіші собаки стають менш активними, тому важливо змінити раціон годування. Якщо ви продовжуєте давати собаці таку саму кількість їжі, як раніше, вона може набрати зайву вагу. Надмірна вага може призвести до серйозних проблем здоров'я, таких як діабет, серцеві захворювання, рак і шкірні захворювання. Обговоріть з ветеринаром потреби вашої старшої собаки в харчуванні, щоб забезпечити її достатнім, але не надмірним харчуванням; Жирні кислоти DHA та EPA мають велике значення. Під час старіння вашої собаки виникають проблеми з суглобами, рухомістю та артритом. Щоб зберегти рухливість вашої старшої собаки, рекомендується включити в раціон продукти, багаті на жирні кислоти DHA та EPA. Додатково, варто розглянути призначення додатків хондроїтину та глюкозаміну для захисту суглобів вашої собаки; Дотримуйтеся правильної гігієни ротової порожнини собаки. З дитинства рекомендується доглядати за зубами вашої собаки. Продовжуйте доглядати за зубами вашої собаки і в дорослому віці. Регулярне чищення зубів є найкращим варіантом. У разі нездатності чистити зуби вашій собаці, можна використовувати спеціальні ласощі, які допоможуть видалити зубний наліт і освіжити дихання; Плануйте регулярні медичні огляди. Оскільки ваша старша собака стає менш активною, важливо враховувати можливість кліщів, які можуть прикріпитися до неї та передавати хворобу Лайма. Це особливо небезпечно для вашої літньої собаки, оскільки її здоров'я може стати гірше у разі зараження цією хворобою. Також варто регулярно перевіряти вушні кліщі, оскільки вони можуть бути дуже неприємними для вашої собаки. Звертайте увагу на зміни в стані вашої собаки та вчасно звертайтесь до ветеринара; Залучайте вашу собаку до фізичних вправ. Навіть якщо ваша старша собака не може бігати по кварталу або ганятися за кроликами, як раніше, вона все одно потребує фізичних вправ. Обсяг та тип вправ залежить від розміру собаки. Наприклад, німецькому догу може вистачати одна прогулянка навколо кварталу щодня для підтримки здоров'я та активності. Але для менших собак, наприклад, чихуахуа, така прогулянка може бути надто напруженою. Меншим породам потрібно менше фізичних навантажень, але всім старим собакам необхідно регулярно гуляти та залишатися активними; Забезпечте вашій літній собаці іграшки. Той факт, що ваша собака, як старіє, не може вже принести м'яч або палицю, не означає, що вона не цікавиться грою. Її тіло може бути старим, але розум все ще бадьорий. Купуйте для своєї собаки головоломки-іграшки, які не вимагають великого фізичного зусилля; Забезпечте комфортне спальне місце. Якщо ваша літня собака страждає від артриту, важливо забезпечити їй зручне і м'яке ліжко для сну. М'яке ліжко допоможе зменшити дискомфорт і біль. Якщо ваша собака спить на м'якому ліжку вночі, вона буде менше схильна до болю; Адаптуйте свій будинок. Якщо у вашому будинку є декілька сходинок, які ваша собака не може легко подолати, можливо, варто встановити пандус для полегшення її підйому і спуску. Артрит може ускладнювати рух, тому цей захід може значно полегшити її переміщення. Крім того, розгляньте можливість покласти килимок на слизьку поверхню, по якій ваша собака найчастіше ходить. Це допоможе їй краще стояти на нозі та забезпечить безпечніше пересування; Надайте їй більше любові. Вашій літній собаці може не вистачати енергії та самопочуття щодня, тому їй потрібна додаткова любов і увага. Було б чудово проводити більше часу разом з нею, просто сидячи на дивані і дивлячись телевізор. Це може бути приємним як для вас, так і для неї.

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