Как правильно ухаживать за пожилой собакой: 10 советов

Когда ваша собака вступает в летние годы, она нуждается в специальном уходе, который поможет продлить ее жизнь. Возраст, когда собака становится старше, зависит от их размера. Например, такая крупная собака, как немецкий дог, будет считаться старше примерно в возрасте 7 лет, тогда как чихуахуа будет считаться среднего возраста в возрасте 7 лет.

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Планируйте ежегодные визиты к ветеринару. Когда ваша собака становится старше, важно изменить подход к визитам к ветеринару. Вместо реагирования только на заболевания или редкие консультации, начните регулярные ежегодные осмотры. Они становятся более подверженными заболеваниям, которые могут проявляться скрытно. Проведение ежегодных осмотров позволит выявить потенциальные проблемы здоровья в срок. Кроме того, ветеринар также оценит состояние тела вашей собаки и поможет вам контролировать ее вес; Контролируйте вес собаки. Старшие собаки становятся менее активными, поэтому важно изменить рацион кормления. Если вы продолжаете давать собаке такое же количество пищи, как раньше, она может набрать лишний вес. Избыточный вес может привести к серьезным проблемам здоровья, таким как диабет, сердечные заболевания, рак и кожные заболевания. Обсудите с ветеринаром потребности вашей старшей собаки в питании, чтобы обеспечить ее достаточным, но не чрезмерным питанием; Жирные кислоты DHA и EPA имеют большое значение. При старении вашей собаки возникают проблемы с суставами, подвижностью и артритом. Чтобы сохранить подвижность вашей старшей собаки, рекомендуется включить в рацион продукты, богатые жирными кислотами DHA и EPA. Дополнительно следует рассмотреть назначение добавок хондроитина и глюкозамина для защиты суставов вашей собаки; Соблюдайте правильную гигиену ротовой полости собаки. С детства рекомендуется ухаживать за зубами вашей собаки. Продолжайте ухаживать за зубами вашей собаки и во взрослом возрасте. Регулярная чистка зубов является лучшим вариантом. В случае неспособности чистить зубы вашей собаке, можно использовать специальное лакомство, которое поможет удалить зубной налет и освежить дыхание; Планируйте регулярные медицинские осмотры. Поскольку ваша старшая собака становится менее активной, важно учитывать возможность клещей, которые могут прикрепиться к ней и передавать болезнь Лайма. Это особенно опасно для вашей пожилой собаки, поскольку ее здоровье может стать хуже в случае заражения этой болезнью. Также следует регулярно проверять ушные клещи, поскольку они могут быть очень неприятными для вашей собаки. Обращайте внимание на изменения в состоянии вашей собаки и обращайтесь к ветеринару; Привлекайте вашу собаку к физическим упражнениям. Даже если ваша старшая собака не может бегать по кварталу или гоняться за кроликами, как раньше, она все равно нуждается в физических упражнениях. Объем и тип упражнений зависят от размера собаки. К примеру, немецкому догу может хватать одна прогулка вокруг квартала ежедневно для поддержания здоровья и активности. Но для меньших собак, например чихуахуа, такая прогулка может быть слишком напряженной. Меньшим породам нужно меньше физических нагрузок, но всем старым собакам необходимо регулярно гулять и оставаться активными; Обеспечьте вашей пожилой собаке игрушки. Тот факт, что ваша собака, как стареет, не может уже принести мяч или палку, не означает, что она не интересуется игрой. Ее тело может быть старым, но разум все еще бодр. Купите для своей собаки головоломки-игрушки, не требующие большого физического усилия; Обеспечьте комфортное спальное место. Если ваша пожилая собака страдает от артрита, важно обеспечить ей удобную и мягкую кровать для сна. Мягкая кровать поможет снизить дискомфорт и боль. Если ваша собака спит на мягкой кровати ночью, она будет меньше подвержена боли; Адаптируйте свой дом. Если в вашем доме есть несколько ступенек, которые ваша собака не может легко преодолеть, возможно стоит установить пандус для облегчения ее подъема и спуска. Артрит может затруднять движение, поэтому эта мера может значительно облегчить ее перемещение. Кроме того, рассмотрите возможность положить коврик на скользкую поверхность, по которой ваша собака чаще всего ходит. Это поможет ей лучше стоять на ноге и обеспечит более безопасное передвижение; Придайте ей больше любви. Вашей пожилой собаке может не хватать энергии и самочувствия каждый день, поэтому ей нужна дополнительная любовь и внимание. Было бы здорово проводить больше времени вместе с ней, просто сидя на диване и смотря телевизор. Это может быть приятным как для вас, так и для нее.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

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