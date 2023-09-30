Як правильно висаджувати нарциси восени, щоб навесні вони рано зацвіли

Щоб на наступну весну ваша клумба була вкрита яскравим цвітінням нарцисів, дотримання деяких правил під час осінньої посадки цих квітів є важливим аспектом успішного вирощування. Нарциси – це дуже чарівні квіти, і осіннє їхнє висаджування гарантує, що весною вони розцвітуть у всій своїй красі. Ось кілька порад, які допоможуть вам досягти цієї мети.

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Перш за все, важливо підготувати цибулини до посадки, пише портал vse_roste. Декілька днів перед висаджуванням їх в ґрунт, обробіть цибулини фунгіцидом. Це допоможе захистити їх від хвороб та шкідників. Перед самою посадкою обов'язково очистіть цибулини від сухого верхнього шару.

Для визначення оптимального терміну посадки слід спостерігати за температурою ґрунту. Найкращий час – коли температура стійко піднімається до +8-10 градусів і залишається такою протягом 1,5-2 тижнів.

Виберіть правильне місце для посадки нарцисів. Вони потребують достатньо сонячного світла, але також можуть рости в півтіні. Важливо, щоб місце було захищене від протягів. Також враховуйте рівень ґрунтових вод, оскільки надлишок вологи може призвести до гниття цибулин.

Основні кроки при висадженні нарцисів:

Розмістіть цибулини в лунках денцем донизу. Відстань між цибулинами залежить від їхнього розміру: для дрібних - 7-10 см, для більших - 15-20 см. Глибина лунки повинна бути втричі більшою за висоту цибулини: для більших цибулин - 15-25 см, для дрібних - 10-15 см.

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