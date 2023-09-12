Підготовка до зими: Як зробити землю пухкою та родючою в наступному році

Для досягнення смачного та якісного врожаю важливо враховувати ряд факторів, а одним із найважливіших є підготовка родючого ґрунту. У цій статті ми розглянемо тонкощі підготовки ґрунту та використання сидератів для покращення його стану.

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Сидерати є дієвим і перевіреним способом покращити ґрунт, позбутися бур'янів і запобігти захворюванням рослин. Один з перших кроків перед посівом сидератів – це вибір відповідного виду, пишуть на сайті Добрі новини.

Наприклад, якщо ви плануєте висівати сидерати на грядці, де раніше вирощувалася картопля, яка була заражена фітофторою, то варто обрати білу гірчицю. Цей сидерат має потужні антифітофторні властивості і може позбутися від цієї хвороби всього за кілька тижнів. Це дозволить вам безпечно вирощувати картоплю на цій грядці наступного сезону.

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Правильно обраний сидерат не лише захищає рослини від хвороб, але також допомагає уникнути необхідності сівозміни. Наприклад, висівши горох в кінці літа або ранньою осінню, ви забезпечите ґрунт необхідною кількістю зеленої маси. Після зими у ґрунті залишаться корені горошку, які збагатять ґрунт азотом.

Сидерати також можна сіяти наприкінці літа чи на початку осені, відразу після збору врожаю. Рослини виростуть і залишаться на грядці на зиму, захищаючи ґрунт від промерзання. Весною, після танення снігу, вони швидко виростуть, і ви зможете виконати другий посів в одному сезоні.

Завдяки використанню сидератів, ви можете покращити якість та родючість ґрунту, знизити ризик захворювань рослин і зберегти його в оптимальному стані для вирощування врожаю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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