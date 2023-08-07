Як приготувати 7 літрів освіжаючого лимонаду з одного апельсину

Лимонад – це чудовий напій, який дарує свіжість та тонізує. І колись цей напій належав лише аристократам, але зараз кожен може приготувати його самостійно.

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Представляємо смачний рецепт лимонаду "7 літрів з 1 апельсина", який дуже простий у приготуванні, про який написав Таблоїд Волині.

Інгредієнти:

1 апельсин (заморожений),

500 г цукру,

1 ст. ложка лимонної кислоти,

7 л води.

Приготування:

Заморожений апельсин потрібно натерти на тертці, як для дерунів, а потім додати цукор і лимонну кислоту. Залити суміш 1 л окропу та дати їй настоятися принаймні 4 години. Ви також можете залишити суміш ночувати, це додатково підсилить смак напою. Після того, як аромат і смак настою будуть насичені, розбавити отриманий концентрат рештою 6 л води. Процідити лимонад у пляшки і охолодити. Тепер ваш освіжаючий лимонад готовий до насолоди.

Таким чином, за допомогою цього простого рецепта ви зможете насолоджуватися свіжим та ароматним лимонадом, який додатково позбавлений штучних добавок і консервантів. Він чудово підійде для освіження в спекотний день або як приємний напій на будь-якому святкуванні.

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