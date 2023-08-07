Как приготовить 7 литров освежающего лимонада из одного апельсина

Лимонад – это отличный напиток, который дарит свежесть и тонизирует. И когда-то этот напиток принадлежал только аристократам, но каждый может приготовить его самостоятельно.

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Представляем вкусный рецепт лимонада "7 литров из 1 апельсина", который очень прост в приготовлении, о котором написал Таблоид Волыни.

Ингредиенты:

1 апельсин (замороженный),

500 г сахара,

1 ст. ложка лимонной кислоты,

7 л воды.

Приготовление:

Замороженный апельсин нужно натереть на терке как для дерунов, а затем добавить сахар и лимонную кислоту. Залить смесь 1 л кипятка и дать ей настояться не менее 4 часов. Вы также можете оставить смесь ночевать, это дополнительно усилит вкус напитка. После того как аромат и вкус настоя будут насыщены, разбавить полученный концентрат оставшейся 6 л воды. Процедить лимонад в бутылки и охладить. Теперь ваш освежающий лимонад готов к удовольствию.

Таким образом, с помощью этого простого рецепта вы сможете наслаждаться свежим и ароматным лимонадом, дополнительно лишенным искусственных добавок и консервантов. Он отлично подойдет для освежения в жаркий день или как приятный напиток на любом праздновании.

Видео дня

Летний сезон уже наступил, а вместе с ним пришла пора для прохладительных напитков. Если вы любите кофе, то у нас есть простой и быстрый рецепт, который поможет вам насладиться вкусным холодным кофейным напитком со сгущенкой и льдом.

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