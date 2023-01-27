Як приготувати веганські млинці без яєць та молока: покроковий рецепт

Навіть без основних інгредієнтів – молока та яєць – можна приготувати млинці, які нічим не відрізнятимуться від звичайних. Проте вони стануть більш корисними та дієтичними.

Однак, щоб млинці без яєць та молока вийшли вдало, потрібно дотримуватися кількох порад. Головна з них – використовувати просіяне борошно. Також – продукти варто завчасно підготувати, щоб вони були кімнатної температури.

Читайте також: Що додати в деруни, щоб вони не темніли та були пухкими: всього два інгредієнти

Ще одна порада, аби у вас все вийшло – густина тіста має бути такою як сметана. А перед тим як смажити, тісто моє настоятися 30-45 хвилин.

Відео дня

Випікати млинці краще на гарно прогрітій пательні, яку перед смаженням краще протерти вершковим маслом, або олією.

Рецепт веганських млинців

Продукти:

Вода – 250 мл,

Борошно – 2 склянки,

Соняшникова олія – 100 мл,

Сіль – пів чайної ложки

Цукор – 2 ст. л.

Розпушувач – 0,5 ч.л.

Приготування:

Змішайте борошно, цукор, сіль Спочатку змішати сухі компоненти — борошно, розпушувач, сіль та цукор. Розмішуючи, почніть підливати воду, щоб у тісті не було грудочок. Потім влийте олію та ще раз перемішайте.

Смажте млинці на гарно прогрітій пательні, яку перед першим млинцем змажте олією, або вершковим маслом.

Пропонуємо прочитати, як приготувати "найкращі та найсмачніші сирники".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!