Як приготувати домашній персиковий сік: простий рецепт

Зимові запаси смачного та ароматного персикового соку з м'якоттю можна легко приготувати вдома. Цей напій підійде як дорослим, так і дітям, і чудово смакуватиме з різноманітною випічкою та десертами.

Рецептом домашнього персикового соку поділилися в Shuba. Приготування персикового соку досить швидке, та просте, основне — правильно обробити фрукти.

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Інгредієнти:

1 кг персиків.

100 г цукру.

500 мл води.

3 г лимонної кислоти.

Приготування:

Доведіть воду до кипіння, потім зменште вогонь і на 1-2 хвилини опускайте персики в окріп. Відразу ж перекладіть їх у холодну воду, потім легко зніміть шкірку та видаліть кісточки, розрізавши на половину.

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Перекладіть персики в іншу каструлю, залийте водою так, щоб вона повністю покрила фрукти. Поставте на середній вогонь і варіть до м'якості персиків. Потім розімніть їх товкачем для пюре або занурювальним блендером. Додайте цукор та лимонну кислоту, а також, за потреби, долийте води, щоб досягнути бажаної консистенції.

Поставте каструлю з соком знову на середній вогонь та доведіть до кипіння. Коли сік закипить, проваріть ще 3-5 хвилин, після чого розлийте його по заздалегідь стерилізованих банках. Закрийте банки кришками та закатайте їх. Поки напій охолоджується, тримайте банки в прохолодному місці.

Смачного!

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