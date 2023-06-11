Тримайте аж до зими: Як зробити смачний та корисний полуничний компот

Якщо у вас вродила полуниця, не забувайте про можливість приготування компоту на зиму. Таким чином, ви зможете продовжити насолоджуватися смаком літа ще упродовж довгих зимових місяців. У цій статті ми поділимося з вами рецептом приготування полуничного компоту на зиму та розкажемо, як його закрити у банки.

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Полуничний компот не тільки дуже смачний, але й корисний для організму. У полуниці містяться вітаміни групи A, В, С, Е і K, а також антиоксиданти, які допомагають боротися зі стресом та захищають клітини організму.

Влітку такий компот може освіжити й зарядити енергією, а взимку нагадуватиме вам про теплі літні дні завдяки його неперевершеному смаку та користі. Адже полуниця взимку не так легко доступна.

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Рецепт, який ми пропонуємо, розрахований на одну трилітрову банку. Якщо ви плануєте приготувати більше компоту, просто збільшуйте пропорції відповідно. Важливо використовувати фільтровану воду або воду з пляшок, щоб уникнути впливу хлору з кранової води, який може негативно позначитися на смаку компоту.

Інгредієнти:

Полуниця – 500 г;

Цукор – 200 г;

Вода – 2,5 л;

Лимонна кислота – 1 чайна ложка.

Переберіть полуницю, помийте її і видаліть хвостики. Промийте банки водою з додаванням харчової соди. Потім стерилізуйте їх окропом. Кришки також можна стерилізувати окропом або кип'ятити.

Розкладіть полуницю у стерильні банки. Додайте цукор і лимонну кислоту. Доведіть воду до кипіння, а потім налийте окріп у банку. Закрийте банку кришкою. Потрусіть банку кілька разів, щоб розподілити цукор і лимонну кислоту рівномірно. Поверніть банку дном вниз, обмотайте її пледом і залиште охолоджуватися. Потім перенесіть банки в прохолодне місце.

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