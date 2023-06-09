Як закрити гострі помідори з соусом чилі: секрети консервації
Консервовані помідори є однією з популярних закусок на українському столі. Томати з банки можуть навіть бути самостійною стравою.
Досвідчені господині мають свої секрети консервації особливо гострих помідорів. UAportal підготував рецепт закрутки з соусом чилі.
Для приготування консервації знадобляться:
- помідори – півтора кілограма;
- цукор – пів кілограма;
- вода – 2 літри;
- кетчуп чилі 500 г;
- оцет – 300 г;
- сіль – 120 г;
- часник – 4 зубчики;
- кропова зелень – 30-40 грам.
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Помідори потрібно ретельно промити в холодній воді. Після цього томати варто наколоти виделкою з боку розташування плодоніжок, щоб плоди не тріскалися в процесі консервування.
Тим часом часник треба очистити від лушпиння, обполоснути в холодній воді. Зелень також необхідно промити, дати висохнути і дрібно порубати.
У заздалегідь приготовленій каструлі потрібно з’єднати кетчуп чилі, цукор, сіль і оцет та додати води. Отриману суміш варто довести до кипіння.
У чисті та сухі банки укласти помідори, часник і зелень кропу. Залити киплячим розчином для консервування, накрити кришками та простерилізувати упродовж 15 хвилин.
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