Як закрити гострі помідори з соусом чилі: секрети консервації

Консервовані помідори є однією з популярних закусок на українському столі. Томати з банки можуть навіть бути самостійною стравою.

Досвідчені господині мають свої секрети консервації особливо гострих помідорів. UAportal підготував рецепт закрутки з соусом чилі.

Для приготування консервації знадобляться:

помідори – півтора кілограма;

цукор – пів кілограма;

вода – 2 літри;

кетчуп чилі 500 г;

оцет – 300 г;

сіль – 120 г;

часник – 4 зубчики;

кропова зелень – 30-40 грам.

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Помідори потрібно ретельно промити в холодній воді. Після цього томати варто наколоти виделкою з боку розташування плодоніжок, щоб плоди не тріскалися в процесі консервування.

Тим часом часник треба очистити від лушпиння, обполоснути в холодній воді. Зелень також необхідно промити, дати висохнути і дрібно порубати.

У заздалегідь приготовленій каструлі потрібно з’єднати кетчуп чилі, цукор, сіль і оцет та додати води. Отриману суміш варто довести до кипіння.

У чисті та сухі банки укласти помідори, часник і зелень кропу. Залити киплячим розчином для консервування, накрити кришками та простерилізувати упродовж 15 хвилин.

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