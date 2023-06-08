Як законсервувати помідори черрі, щоб вони не лопали: секрети господинь

В Україні консервовані помідори є незамінним додатком до святкового столу. Особливої уваги заслуговують помідори черрі, які буває важко законсервувати правильно.

Досвідчені господині мають свої секрети, як закрити томати у банки, аби вони не луснули. UAportal підготував рецепт консервованих помідорів черрі.

Для приготування консервації на літрову банку знадобляться:

одна гілочка петрушки;

велика гілка сухого кропу;

помідори черрі;

пів листа хрону;

3 лаврових листки;

1 цибулина;

дрібка чорного перцю горошком;

5 шт. запашного перцю горошком.

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Спочатку потрібно помити та порізати зелень, скласти її на дно банки. У тару додається порізана кільцями цибуля, перець та лавровий лист.

Окремо миються помідори та щільно закладаються у банку. Вміст готової тари треба залити окропом, накрити кришкою та залишити на 30 хвилин.

Після цього варто злити воду у каструлю, додати 3 ст. л цукру, 1 ст. л солі та 20 г яблучного оцту. Суміш треба довести до кипіння і тоді залити помідори.

Закатуємо кришку і закутуємо гарненько банки до повного охолодження, інакше вони вибухнуть.

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