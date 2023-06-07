Консервація у червні: які овочі, фрукти та ягоди слід заготувати на зиму на початку літа

Місячний календар консервації на 2022 рік надасть корисну інформацію щодо найкращого часу для проведення закруток, враховуючи фази Місяця та сприятливі та несприятливі дні.

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Українська традиція літньої консервації допомагає забезпечити запаси на зиму. У період воєнного часу це особливо актуально, оскільки нестача продуктів у магазинах і обмежені фінансові можливості роблять таку збережену їжу незамінною, забезпечуючи організм необхідними мікроелементами.

Консервація у червні

Червень щедрий на зелень, огірки та помідори. У цьому місяці можна консервувати не тільки ці овочі, але й інші, вирощені на відкритому ґрунті. Крім того, у саду вже дозрівають полуниця, абрикоси, черешні та вишні, які можна використовувати для приготування смачних та корисних варень.

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Початок червня: у перші дні місяця можна консервувати зелень, часник та полуницю;

Середина червня: середину місяця підходить для закриття кабачків, горошку, огірків та помідорів;

Кінець червня: наприкінці першого літнього місяця можна готувати варення, джем, компот або повидло з ранніх сортів яблук, абрикосів, черешень та вишень.

Фази Місяця у червні 2022 року

Згідно з місячним календарем на червень 2022 року фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Молодик – 29 червня о 05:52 год;

Повня – 14 червня о 14:51 год;

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня та 30 червня 2022 року;

Спадаючий Місяць – з 15 по 28 червня 2022 року;

Місячне затемнення – відсутнє;

Сонячне затемнення – відсутнє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

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