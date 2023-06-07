Консервация в июне: какие овощи, фрукты и ягоды следует заготовить на зиму в начале лета

Месячный календарь консервации на 2022 год предоставит полезную информацию о наилучшем времени для проведения закруток, учитывая фазы Луны и благоприятные и неблагоприятные дни.

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Украинская традиция летнего консервирования помогает обеспечить запасы на зиму. В период военного времени это особенно актуально, поскольку нехватка продуктов в магазинах и ограниченные финансовые возможности делают такую сохраненную пищу незаменимой, снабжая организм необходимыми микроэлементами.

Консервация в июне

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Июнь щедрый на зелень, огурцы и помидоры. В этом месяце можно консервировать не только эти овощи, но и другие выращенные на открытом грунте. Кроме того, в саду созревают клубника, абрикосы, черешни и вишни, которые можно использовать для приготовления вкусных и полезных вареньй.

Начало июня: в первые дни месяца можно консервировать зелень, чеснок и клубнику;

Середина июня: середина месяца подходит для закрытия кабачков, горошка, огурцов и помидоров;

Конец июня: в конце первого летнего месяца можно готовить варенье, джем, компот или повидло из ранних сортов яблок, абрикосов, черешней и вишен.

Фазы Луны в июне 2022 года

Согласно лунному календарю на июнь 2022 года фазы Луны будут изменяться следующим образом:

Новолуние – 29 июня в 05:52 час;

Полнолуние – 14 июня в 14:51;

Растущая Луна – с 1 по 13 июня и 30 июня 2022 года;

Убывающая Луна – с 15 по 28 июня 2022 года;

Лунное затмение – отсутствует;

Солнечное затмение – отсутствует.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

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